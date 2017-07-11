مصدر: استجواب 300 شخص لتحديد منفذي "هجوم العياط"

كتب - محمد شعبان:

شنت قوات الأمن بالجيزة، حملة مداهمات موسعة بمراكز جنوب المحافظة، في إطار مطاردتها لمنفذي واقعة الهجوم على محطة تحصيل رسوم "كارتة" على الطريق الصحراوي بقرية البليدة بمركز العياط، الأربعاء الماضي.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن إرهابيا أطلق النيران صباح اليوم، على المحطة التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق، مما أسفر الهجوم عن استشهاد العقيد خالد عبد العزيز والنقيب زكريا عبدالفتاح، على المعاش، والمجند رمضان السيد، بعد إصابتهم بأعيرة نارية بمناطق متفرقة بالجسم.

ويعكف فريق البحث الذي يقوده اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد محمد حامد، مفتش مباحث العياط والبدرشين، على فحص عدد من المشتبه في تورطهم بالحادث.

وأكد مصدر رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، لمصراوي اليوم الثلاثاء، أنه تم استجواب نحو 300 شخص حتى الآن بمشاركة رجال الأمن الوطني، لافتا بأن غالبيتهم من العناصر الإخوانية التي سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.

وبسؤال المصدر عن الحادث، أكد أنه "إرهابي" وليس "جنائي"، نافياً ما ذكرته بعض المواقع عن سرقة مبالغ مالية من الكارتة.