بالصور.. افتتاح مبنى توزيع الكهرباء بعد تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مبنى قطاع توزيع كهرباء سوهاج بعد تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ويتكون من 5 طوابق تشمل جميع الإدارات الخاصة بقطاع الكهرباء، بحضور المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج.

وأكد المحافظ أن افتتاح مبنى قطاع توزيع كهرباء سوهاج الجديد، يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين، حيث يحتوي المبنى الجديد على خدمة الشباك الواحد، للتيسير على المواطنين، كما يشمل المبنى أيضًا قاعة لتدريب العاملين بالقطاع تتسع لـ80 متدربًا بهدف تنمية قدرات العاملين بقطاع الكهرباء.

وأشاد المحافظ بالطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين بمحافظة سوهاج وهو ما ظهر في قلة انقطاع التيار الكهربائي بعد دعم الشبكة واستبدال الأسلاك القديمة بأسلاك مغطاة، وتخصيص 12 قطعة أرض بمختلف مراكز المحافظة بمساحة 300 متر للقطعة الواحدة، لإقامة لوحات توزيع لدعم شبكة الكهرباء بالمحافظة، كما سيتم إنشاء محطة توليد للكهرباء بتكلفة مليار ونصف جنيه لانتاج 500 كيلو وات سوف تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الكهرباء.