محافظ مطروح: توفير 1134 وظيفة جديدة للشباب هذا العام

أ. ش. أ

أعلن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، توفير 1134 وظيفة عن طريق مديرية القوى العاملة لأبناء المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين في توفير 10 آلاف و634 وظيفة دائمة ومؤقتة لأبناء المحافظة، موزعة كالآتي: 500 معلم مساعد، و1074 بالقطاعات الخدمية بالمحافظة، منها تثبيت 1050 متعاقدًا بالقطاعات الخدمية المختلفة، وتوفير 60 وظيفة بمكتبة مطروح العامة، و49 بفرع جامعة الإسكندرية بمطروح، وتعيين 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين 57 من أوائل خريجي الجامعات المصرية.

وأوضح أبو زيد توفير 210 وظائف بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، و43 وظيفة بمنطقة مطروح الأزهرية بعد رفض تعيينهم من خارج المحافظة، كأولوية لأبناء المحافظة بالتنسيق مع شيخ الأزهر، وتوظيف 25 وظيفة بإحدى شركات البترول مع التنسيق مع باقي الشركات العاملة على أرض مطروح، كذلك توفير ما يزيد عن 300 وظيفة بأجر يومي بالمشروعات الخدمية بالمحافظة و2000 وظيفة بعدد من الشركات الخاصة من خلال القوى العاملة بمطروح، منهم 1500 دائمة و500 موسمية، مضيفًا أنه جرى الإعلان عن 100 وظيفة بقطاع كهرباء مطروح بعد موافقة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجاري إجراء الاختبارات تمهيدًا لاختيارهم وفقًا للتخصصات المطلوبة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مطروح والمحافظات الأخرى خلال موسم الصيف حيث يعمل أكثر من 5 آلاف شاب بشواطئ مطروح والمشروعات الصيفية، بالإضافة إلى الشباب العاملين بالفنادق.

ومن ناحيته، أكد فريد سنوسي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، أنه جرى حصر التخصصات المطلوبة بناء على توجيهات المحافظ بالتنسيق مع المنشآت التجارية والفنادق لتوفير وتدبير فرص عمل لأبناء المحافظة للمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشغيل الشباب من الجنسين بمتوسط أجر شهري 1600 جنيه حسب الخبرة وطبيعة العمل والمؤهل، لافتًا إلى أنه على من يرغب بالالتحاق بالوظائف التوجه لمكتب تشغيل مطروح بجوار مجلس المدينة.