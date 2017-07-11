ستاد الإسكندرية يستضيف مواجهة الفراعنة أمام المغرب

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تقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني والمغرب في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 بستاد الإسكندرية، وذلك في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل.

وقام اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، بإبلاغ الاتحاد الإفريقي «كاف» بمكان وموعد المباراة، وذلك حسبما أفاد الاتحاد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

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الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة فشل في اتمام الاتفاق مع الاتحاد الجزائرى، على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين، وذلك بعد تأخر مسئولى الجبلاية في الرد على الموعد النهائى لإقامة المباراة، كما كان متفقا عليه بين الجانبين من قبل.