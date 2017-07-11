بالصور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من توسعة الكورنيش الغربي سبتمبر المقبل

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إن الشركة المنفذة لمشروع توسعة الكورنيش الغربي، ملتزمة بالانتهاء من تنفيذ الأعمال العلوية المتبقية من توسعة الطريق في المسافة بين مديرية التربية والتعليم، ومدخل ميدان العارف، ليكون صالح لمرور السيارات في الاتجاهين مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مع الاستمرار في تنفيذ باقي المشروع والانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأعضاء اللجنة الاستشارية بكلية هندسة سوهاج المشرفة على مشروع توسعة الكورنيش، ووكيل وزارة الإسكان بسوهاج ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية، بالديوان العام، لمحافظة سوهاج لدراسة المعوقات التي تواجه إتمام تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربي.

ولفت المحافظ، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها في حضور الدكتور أحمد محمد قاسم، عميد كلية هندسة سوهاج، حيث تم مناقشة الملاحظات التي تقدم بها ممثل الشركة المنفذة للمشروع، والتي تتمثل في تضرر المقاول من تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من زيادات في الأسعار السوقية على المواد المستخدمة في المشروع من حديد وإسمنت وغيرها وارتفاع سعر التكلفة في الوقت الحالي بالمقارنة بأسعار نفس المواد عند التعاقد، وطلب المقاول بضرورة اعتماد مقايسة أعمال المحلات أسفل الكورنيش حتى يتسنى استكمال بعض البنود المرتبطة بتنفيذ جسم الكوبري العلوي.

وأشار عبدالمنعم، إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع الشركة المنفذة بخصوص تلك الملاحظات، وأنه سوف يتم رفع التوصيات الخاصة بالتسعير المقترح إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، كما سيتم تقييم فئات بنود مقايسة المحلات أسفل الكورنيش بعد الاستعانة بالعروض التي ستقدم من الشركات التي تم مخاطبتها بهذا الخصوص والاستعانة بمديرية الإسكان بسوهاج، بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

وتابع المحافظ أن تلك الإجراءات تهدف إلى إزالة كافة المعوقات لتنفيذ مشروع توسعة الكورنيش الغربي والانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.