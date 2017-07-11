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قطر والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

قطر والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب

03:50 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

قطر والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب

القاهرة – (مصراوي):

أعلن وزير قطري، الثلاثاء، توقيع الدوحة اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون إن مذكرة مكافحة الإرهاب تعزز روحية مؤتمر الرياض الذي انعقد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد للمنطقة في مايو الماضي.

وزار تيلرسون الدوحة والتقى أمير قطر تميم بن حمد ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن في إطار جولة خليجية لبحث الأزمة القطرية.

وقطعت والسعودية والإمارات والبحرين في يونيو الماضي علاقتهم مع قطر، وطالبتها بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الإرهاب.

وأرسلت الدول الأربع إلى الكويت التي تلعب دور الوسيط قائمة مطالب للدوحة إلا أن الرد القطري عليها كان سلبيا.

يجتمع وزراء الدول الأربع المقاطعة لقطر، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مدينة جدة لبحث الأزمة المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية في القاهرة اليوم الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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