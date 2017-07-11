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الموافقة على تقنين أوضاع مدخل دمياط الجديدة

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مصراوي Masrawy

الموافقة على تقنين أوضاع مدخل دمياط الجديدة

04:04 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الموافقة على تقنين أوضاع مدخل دمياط الجديدة

دمياط – محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة دمياط، عن توجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم لمخاطبة رئاسة الوزراء بشأن تقنين أوضاع بعض أهالي مدينة دمياط الجديدة من المقيمين في منطقة مدخل المدينة وحتى الحديقة المركزية، عقب محاولات من بعض نواب المحافظة للتدخل للحصول على موافقة بتقنين أوضاعهم.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحافظ يأتي بناء على أن هناك الكثير من المنازل المبنية على أراض زراعية وأملاك دولة مثل جنوب المدينة ومنطقة جوار الجامعة وجوار الحي المتميز، وتقديرًا للبعد الإنساني خصوصًا وأن حي مدخل المدينة يقطنه أكثر من 1500 شخص.

من جهة أخرى، أعلن المحافظ، في اجتماع عقده اليوم بمكتبه، أن عدد طلبات تقنين الأوضاع التي وصلت إلى الديوان العام بلغ 682 طلبًا منها 571 تابعة لجهاز التعمير بدمياط الجديدة و23 حالة تابعة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ بالإضافة إلى 111 حالة تابعة لمراكز الزرقا وكفر سعد ودمياط وهيئة تنمية المجتمعات الزراعية وهيئة الأوقاف والثروة السمكية.

ووجه محافظ دمياط، أعضاء لجنة تقنين أراضي الدولة بالمحافظة، بالمرور على أماكن هذه الطلبات ومعاينتها على الطبيعة وتقديم تقرير للعرض على رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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