3 قرارات من نيابة الإسكندرية ضد 279 من مشجعي "الأهلي" و"الزمالك"

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 26 من جماهير نادي الزمالك، 4 أيام، لاتهامهم بالانضمام لجماعات "أولتراس" وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ و"تي شيرتات" تحمل عبارات مسيئة.

وألقت قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة فريقي الزمالك وأهلي طرابلس باستاد برج العرب الدولي في منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الماضي، القبض على 26 من مشجعي الزمالك قبل بدء المباراة وبحيازتهم شماريخ وتذاكر مزورة.

وانتقل فريق من نيابة العامرية أول بإشراف المستشار محمد نوار رئيس النيابة، إلى مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، للتحقيق مع 237 من جماهير نادي الزمالك وأعضاء "وايت نايتس"، وتم حجزهم جميعًا على ذمة تحريات الأمن الوطني، لاتهامهم بإثارة الشغب وإحداث تلفيات باستاد برج العرب عقب انتهاء المباراة وخروج الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع أهلي طرابلس.

يشار إلى أن عدد من أهالي وأقارب المتهمين من مشجعي نادي الزمالك تجمعوا بمحيط مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، انتظارًا لمصير أبنائهم قبل أن تصدر النيابة قرارًا بحجزهم على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل، قرر قاضي معارضات محكمة الدخيلة حبس 17 من مشجعي النادي الأهلي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليهم باستاد برج العرب أثناء مباراة الأهلي، والقطن الكاميروني السبت الماضي.

ووجهت النيابة اتهامات لمشجعي الأهلي، في المحضر رقم 9706 لسنة 2017 جنح العامرية ثاني حيازة شماريخ و"تي شيرتات" تحمل مطبوعات تهديد لمؤسسات الدولة وتهدد السلم الاجتماعي.