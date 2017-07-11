أستراليا تبحث عن موظفين للهجرة إليها.. منهم "محاسبين وعمال بناء"

كتب - هشام عواض:

يبحث الكثير من الشباب على فرص للعمل في الخارج لتحسين الأوضاع المعيشية وحب السفر والتنقل لأماكن جديدة، وإن كنت تبحث عن وظائف في أستراليا فقد أعلنت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية عن قائمة الوظائف، التي تطلبها بلادهم للهجرة لعامي 2017 و2018.

وقال وزير الهجرة وحماية الحدود الأسترالية، بيتر داتون، في بيان صحفي نشره، إن اللائحة الجديدة تشمل كافة الوظائف والمهارات، التي تحتاجها بلاده من أجل الهجرة.

وتشمل القائمة تخصصات مختلفة لذوي الكفاءات والمؤهلات، التي يمكن خلالها التقدم للحصول على تأشيرة إقامة وعمل في أستراليا، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

وضمت اللائحة قائمتين أحدهما للمهارات المتوسطة والطويلة الأجل، التي توفر إقامة دائمة في أستراليا، وأخرى لقائمة المهن القصيرة الأجل، التي توفر إقامة مؤقتة في البلاد. وستوفر تلك اللائحة نحو 643 تأشيرة إقامة ما بين دائمة أو طويلة الأجل، وتأشيرة مؤقتة.

وتشمل الوظائف في مختلف المجالات ما بين الصناعة والإدارة والتشغيل وإدارة التعليم والتدريب والحرف، ومن أبرز الوظائف محاسبين والتمريض ومهندسيين وعمال بناء.

ويمكن الإطلاع على اللائحة الكاملة للوظائف والمهن المطلوبة وطريقة التقديم إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الأسترالية، وهو "sbs.com.au".