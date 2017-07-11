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الحكومة الإيرانية: سياستنا ترتكز دوما على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار

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مصراوي Masrawy

الإيرانية: سياستنا ترتكز دوما على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار

03:51 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

الحكومة الإيرانية: سياستنا ترتكز دوما على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار

محمد باقر نوبخت

طهران - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، اليوم الثلاثاء، إن سياسة بلاده ترتكز دوما على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن نوبخت قوله أثناء تصريحات أدلى بها للمراسلين اليوم، ردا على سؤال حول الاستراتيجية الإيرانية تجاه العراق بعد تحرير الموصل وتقديم مساعدات عسكرية وايفاد مستشارين عسكريين إليه: "إن السياسة الإيرانية ترتكز دوما على إقامة علاقات جيدة مع دول وشعوب الجوار خاصة الشعب العراقي العظيم".

وأضاف أن "إيران أقدمت على تقديم مساعدات إلى العراق في إطار واجبها الديني والاسلامي، وفي المستقبل ستقوم بنفس العمل إذا اقتضت الضرورة"، كما هنأ المتحدث باسم الحكومة الايرانية الشعب العراقي في نجاحه المتمثل في تحرير الموصل من عناصر داعش، بحسب (إرنا).

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، في كلمة له ألقاها اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان "الصحة والسلامة" بقاعة المؤتمرات في طهران، أن بلاده قدمت الدعم للشعب العراقي "فيما كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة".

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول: "عندما نتحدث عن تقديم الدعم للعشب العراقي، يتصور البعض أن دعمنا ينحصر في التضحية الجسدية"، موكدا أن إيران "قدمت فضلا عن الشهداء، المال والسلاح في سبيل محاربة الارهاب"، مضيفا أن "إيران مدت العراق بالاسلحة التي كان بحاجة إليها لمكافحة داعش كما قامت بتلبية حاجات الشعب السوري في ظل الحظر المفروض عليه".

وكان نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، قال في بيان صحفي وزع ليلة الاثنين/الثلاثاء: "نتقدم بالشكر لكل من بادر ووقف مع العراق في مواجهة أشرس هجمة إرهابية من دول المنطقة، وفي طليعتهم جمهورية إيران الإسلامية التي بادرت بكل قوة بتقديم السلاح والمشورة وتحية لشهدائهم من المستشارين في خطوط المواجهة اللذين امتزجت دمائهم الطاهرة بدماء إخوانهم العراقيين".

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