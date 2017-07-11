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ربة منزل تقتل طفلتها بحلوان: "عبثت بمحتويات الشقة"

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مصراوي Masrawy

ربة منزل تقتل طفلتها بحلوان: "عبثت بمحتويات الشقة"

04:00 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

ربة منزل تقتل طفلتها بحلوان

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تعدت ربة منزل على طفلتها بالضرب بمنطقة حلوان، ما أدى إلى وفاتها، الأحد الماضي، وألقت الشرطة القبض على الأم التي اعترفت أنها ارتكبت الواقعة بسبب عبث الصغيرة بمحتويات الشقة، وتمت إحالتها للنيابة العامة التي أمرت باحتجازها على ذمة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة القديمة، بلاغًا من مفتش الصحة يفيد حضور (عبير ف 37 سنة، ربه منزل) لاستخراج تصريح دفن لنجلة شقيقها "تبلغ من العمر عامين"، مشيراً إلى انه بتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار عضه بالخد وآثار خراج خلف الأذن قديم ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة ورفض التصريح بدفن الجثة. 

وكشف تحريات رجال المباحث أن خالة الطفلة تلقت اتصالاً هاتفياً من والدة المجني عليها وتدعى (منى ع 29 سنة، ربه منزل، مقيمة بمنطقة حلوان) سبق اتهامها في قضيتين، وأبلغت شقيقتها بوفاة الطفلة، وعدم قدرتها على الذهاب لمكتب الصحة لاستخراج تصريحاً بالدفن، فاصطحبت الطفلة وتوجهت بها لمكتب الصحة لاستخراج التصريح.

أشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، أن الصفة التشريحية للطفلة أثبتت وجود تهتك بجدار المعدة وتهتك بالكبد نتيجة ثر ضرب باليد، وأن تلك الإصابات أدت إلى وفاتها.

ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفلة، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة، وقالت إنها ارتكبت الواقعة نتيجة قيام الصغيرة بالعبث بمحتويات الشقة، فتعدت عليها بالضرب بيدها بالبطن ولم تكن تقصد إزهاق روحها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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