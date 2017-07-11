تدريبات جوية مشتركة بين مصر وروسيا في الربع الثالث من العام

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ومصر اتفقتا على إجراء تدريبات مشتركة لقوات المظلات المحمولة جوا فى روسيا خلال الربع الثالث من هذا العام.

ورحبت قوات المظلات الروسية، بوفد عسكري من مصر على أن يجري الجانبان عددًا من التشاورات فيما يتعلق بتنظيم تدريبات تكتيكية روسية ـ مصرية مشتركة تجري في الربع الثالث من 2017، على أراضي روسيا الاتحادية، موضحة أن الجانبين سيتفقان على الموعد بالتحديد لإجراء التدريبات المشتركة كما سيزور الوفد موقع التدريبات، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

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وأوضح بيان وزارة الدفاع: "ستجري المشاورات الأولى مع الخبراء العسكريين المصريين في منطقة تدريب قوات الانزال الروسية المحمولة جوا في جنوب مدينة كراسنودار الروسية" ومن المفترض أن يبقى الوفد المصري في روسيا حتى الخميس المقبل.