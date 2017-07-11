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المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلاً 17.95 جنيها للبيع، فى مقابل نحو 17.94 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك إنه تم رفع سعر شراء الدولار أيضًا بواقع قرش واحد فقط ليسجل 17.82 جنيهًا، فى مقابل نحو 17.81 جنيهاً خلال تعاملات أمس.

وشهدت العملة الخضراء ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم فى عدد من البنوك، حيث ارتفع سعر الدولار فى بنك البركة مسجلا 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء، فى مقابل 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء، وارتفع سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلًا 17.97 جنيها للبيع، و17.87 جنيها للشراء، فى مقابل 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

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كما ارتفع سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي مسجلاً 17.97 جنيها للبيع، و17.87 جنيها للشراء، فى مقابل 17.93 جنيهًا للبيع، و17.83 جنيها للشراء.

فيما تراجع سعر الدولار فى بنك الاسكندرية مسجلا 17.93 جنيها للبيع، و17.83 جنيها للشراء، فى مقابل 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

وانخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى اليونانى مسجلا 17.94 جنيها للبيع، و17.84 جنيها للشراء، فى مقابل 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

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التحرير

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