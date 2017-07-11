مجلس الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر تذكرة المترو وزيادة الجمارك

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أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بياناً رسمياً اليوم "الثلاثاء" للرد على الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

- رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%

وقال المركز إن العديد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تُفيد بأنه سيتم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل قيمتها إلى 4 جنيهات للتذكرة الواحدة وذلك بعد تحريك أسعار الوقود.

وفي هذا السياق قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي أو الفترة القريبة وأن الوزارة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة الكهرباء وذلك بعد إقرار الحكومة تحريك أسعار الوقود ‏والمحروقات.

- زيادة الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة ‏الراكب

وحول ما تردد عن فرض إجراءات جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الركاب، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة ولم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على قوائمها، مشيرةً إلى أن ما تناقلته تلك المواقع عار تماماً عن الصحة .

- انتهاء صلاحية الأرز الهندي

وبشأن ما تردد عن انتهاء صلاحية الأرز الهندي الذى يصرف ضمن مخصصات البطاقات التموينية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الأرز الهندي صحي وأمن وصلاحيته سارية وصالح للاستخدام الأدمي حيث يتم تعبئته داخل البلاد بكميات تصل إلى 75 ألف طن أرز يتم توزيع كميات منه على المنافذ التموينية لصرفها ضمن مقررات البطاقات التموينية.

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- رفع سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعن رفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري, والذي نفى صحة تلك الأنباء, وأكد أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهراً حتى الآن.

كما أكد البنك المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و 12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.

- وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة

وبشأن نقص في ألبان الأطفال المدعمة، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه لا يوجد أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎.‎

وأضافت الوزارة أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن هناك 1008 منفذ موزع على إنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها.

وفي نفس السياق، نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة ‏سوهاج، مؤكدة أن المخزون كافي وأن إجمالي رصيد المحافظة من الألبان يبلغ 69 ألف و533 ‏علبة بواقع 42 ألف و318 علبة من النوع الأول حتى عمر 6 أشهر و27 ألف و215 علبة من ‏النوع الثاني حتى عام.‏

وأكدت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.

- انتشار أسماك قرش الماكو في شواطئ العين السخنة

وعن انتشار دعوات تحذيرية من السفر للعين السخنة بسبب انتشار أسماك قرش الماكو في شواطئ العين السخنة، قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة ومحافظة السويس، اللتان نفتا صحة تلك الأنباء وأكدتا عدم ورود أي بلاغات بظهور أسماك قرش سواء من القرى السياحية أو من قائدي المراكب وأن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف للإضرار بالسياحة المصرية.