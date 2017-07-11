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البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية

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البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية

التحرير

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استقرت مؤشرات البورصة المصرية فى المنطقة الخضراء فى ختام تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30” بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 13684.27 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 689.79 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1574.83 نقطة.

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وبلغت إجمالي التداولات على الاسهم 1.2 مليار جنيه بعد التداول على 518.4 ألف سهم عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى مشتريات 68.13 ألف جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافي بيعى 58.4 مليون جنيه و9.6 مليون جنيه. 

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التحرير

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