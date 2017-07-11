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إصابة 13 شخصا إثر تصادم سيارتين بـ«زراعي القليوبية»

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إصابة 13 شخصا إثر تصادم سيارتين بـ«زراعي القليوبية» إصابة 13 شخصا إثر تصادم سيارتين بـ«زراعي القليوبية»

التحرير

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أصيب 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مزلقان زكي، وتم نقلهم إلى مستشفى طوخ المركزي.

المصابون هم: مسعد مهدي عبدالعاطي، شريف شحات عواد، باسم عليوة حسن، محمد رأفت علي، محمد السيد إبراهيم، السيد محمد السيد، عبد المعز إبراهيم عبد الحميد، عزة عبد الله محمود، أحمد محمد عنتر، عصام رجب أحمد، عاشور رجب محمد، صبري محمد عبد الغفار، وإسلام رجب عبد العال.

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وتبين بالفحص وقوع الحادث بين سيارة أجرة وأخرى نقل بمدخل قرية ترسا بطوخ، وتم تجنيب السيارتين، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

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التحرير

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