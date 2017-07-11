التعليم: 696 طالبًا يحصلون على الحافز الرياضي

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قالت إيمان حسن، مدير عام التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي من الثانوية العامة هذا العام يصل إلى 696 طالبًا.

وأشارت فى تصريح صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أن 446 طالبًا منهم من البنين، وسوف يتم اعتمادهم مع نتيجة الثانوية العامة اليوم.

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ويعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول من الثانوية العامة، ومن المقرر الاتصال بالطلاب الأوائل، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، عصر غد الأربعاء.