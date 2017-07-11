«فؤاد علام» يكشف كواليس إعدام «سيد قطب»: «أصدر صوتًا ربنا ما يكتبه على حد»

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حل اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، ضيفا بصحبة الفنان الشاب محمد فهيم مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" على قناة "ON E"، وتحدثا عن تفاصيل شخصية الراحل سيد قطب، الذي جسده "فهيم" في مسلسل "الجماعة 2"، وأيضًا الذي كان اللواء فؤاد علام مكلفًا باصطحابه من السجن الحربى إلى سجن الاستئناف، لتنفيذ حكم الإعدام عليه عام 1966.

ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت على لسان اللواء فؤاد علام في الحلقة خلال التقرير التالى.

فؤاد علام: لم نسمع الشهادة من سيد قطب أثناء إعدامه

كشف اللواء فؤاد علام، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه، مشيرًا إلى أنه ظل موجودا بصحبته حتى لحظة إعدامه، قائلًا: "وكيل النيابة قال له نفسك في حاجة، ولكن سيد قطب لم يرد، جه الشيخ يجعله ينطق الشهادة فظل يتمتم ولم نسمع منه الشهادة".

وتابع: "لا أنا ولا وكيل النيابة سمعنا منه الشهادة، وده كتبناه في المحضر وسمعنا صوت الطبلية وهو يصدر صوتا وهو بيتعدم ربنا ما يكتبه على حد".

مشاهد تعذيب "الإخوان المسلمين" مبالغ فيها

اعترض "فؤاد علام"على مشاهد تعذيب جماعة الإخوان المسلمين التي تناولها مسلسل "الجماعة 2"، ووصفها بـ"المبالغ فيها"، مشيرًا إلى أن الجماعة قد تستغل هذه المشاهد في المسلسل لصالحهم.

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صوت طبلية إعدام سيد قطب استمر في أذني عاما كاملا

وصف فؤاد علام الفترة التى رافق فيها سيد قطب بأنها عام كامل وليست لحظة إعدامه فقط، إذ ظل لمدة عام كامل صوت طبلية إعدام سيد قطب، وصوت أصدره عند وفاته يتردد في أذنه، بحسب قوله.

آخر كلمات "قطب" قبل الإعدام

قال أيضًا إن "قطب" ظل صامتًا طوال الرحلة، وقبل تنفيذ الحكم عليه أشار إلى رأسه وقال "دى اللى فاضلة خدوها"، قائلًا: "وقال خسارة إن ماتمش تفجير القناطر نفسها"، لإغراق مصر حتى تنشغل الدولة بهذا الحدث عن القبض على أعضاء التنظيم آنذاك.

"الشيخ قاله نفسك فى حاجة؟.. ماردش"

أشار علام إلى أن سيد قطب ليس هادئا مثلما كان يظهر، بل كان يمثل هذا الدور حتى يظهر أنه هادئ، قائلًا: "سلمته لوكيل النيابة بسجن الاستئناف وقرأ عليه الاتهام قبل تنفيذ الحكم.. والشيخ قاله نفسك فى حاجة ماردش".