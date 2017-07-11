تخصيص 52 مليون جنيه لتحسين أداء الكهرباء في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع التوزيع بالأقصر، اعتماد مبلغ 52 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثنمارية لشركة كهرباء مصر العليا بالمحافظة للعام المالي 2017 / 2018، للعمل على تحسين الأداء وتدعيم المحولات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وفقًا لتعلميات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء مصر العليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، مع مديري العموم ومديري الإدارات الهندسية على مستوى محافظة الأقصر، لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة.

وأوضح عبده أن الخطة الاستثمارية الجديدة تتضمن 4 محاور رئيسية، المحور الأول منها هو إنشاء مغذيات جهد متوسط جديدة، لاستيعاب الاحمال، والمحور الثاني يشمل تحسين الأداء، وتدعيم المغذيات القائمة سواء برفع قدرة المحولات القائمة أو تركيب محولات إضافية، أما المحور الثالث فيتضمن إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، وأخيرًا المحور الرابع ويشمل تحسين أداء الخطوط الهوائية للجهد المتوسط.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه عرض الخطة على محافظ الأقصر، محمد بدر، الذي وجه بسرعة تنفيذ الخطة لسرعة تحسين الأداء، حتى يشعر المواطن الأقصري بتحسن الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء.

وشدد عبده، على ضرورة تنفيذ الخطة وفقًا للأصول والضوابط والقواعد الفنية، بعد مناقشة وإيضاح جميع بنود الخطة الاستثمارية الجديدة.