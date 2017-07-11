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وصول 5 يخوت سياحية لميناء شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

وصول 5 يخوت سياحية لميناء شرم الشيخ

03:50 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

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حملة لإزالة المنازل المخالفة على المجرى الملاحي لقناة السويس

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حملة لإزالة المنازل المخالفة على المجرى الملاحي لقناة السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، خمس يخوت سياحية، في إطار برنامج سياحي ترفيهي لوفود السياحية الأجنبية.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر: إن أربعة يخوت سياحية إنجليزية الجنسية وهي: "دياموند"، و"ماريا" والسياحي "بيرال"، والسياحي التجاري M2 .

بالإضافة إلى اليخت "رابدان"، إمارتي الجنسية، وعلى متنهم 182 فرد طاقم إبحار، قادمين من ميناء جدة السعودي، وصلت لميناء شرم الشيخ.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن اليخوت الخمسة ستزور مدينة شرم الشيخ ومحمية رأس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة والمناطق الجبلية بنويبع ومحمية نبق ووادي مندر وخليج نعمة، فضلاً عن الاستمتاع بالرياضات المائية والغوص.

من جانبه، شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء، بتوفير كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

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مصراوي Masrawy

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