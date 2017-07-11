بعد مرافعة نقيب المحامىن.. المشدد 5 سنوات لـ"إمبراطور الحشيش" ونجله بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

"إمبراطور الحشيش في مركز قلين"... كان هذا وصفًا لأحد تجار المخدرات بمحافظة كفر الشيخ، بعد سقوطه في يد رجال الشرطة منذ شهر فبراير الماضي، أي قبل وضعه في قفص الاتهام، لإجراء محاكمته أمام "الدائرة الأولى" بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لتسدل تلك المحكمة الستار على تلك القضية، بإعلانها الحكم على المتهمين.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المدعو "محمود أ.م.خ"، 36 عامًا، تاجر، ويقيم بقلين البلد، دائرة مركز شرطة قلين، ووالده "أحمد م.خ.ا"، يقيم بنفس عنوان الأول، حضوريًا للأول، وغيابيًا للثاني، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 50 ألف جنيه، لكل منهما، ومصادرة المخدر، والسلاح الناري المضبوط معهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، وبحضور أحمد ربيع وكيل النيابة، وذلك في القضية رقم 5135 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1123 لسنة 2017، كلي كفر الشيخ.

وشهدت جلسة المحاكمة تقديم سامح عاشور نقيب محامين مصر، ومحامى كلا المتهمين، محضر شرطة حمل رقم 1733 لسنة 2017، إداري مركز شرطة قلين، كان المتهم الثاني الهارب الملقب بإمبراطور الحشيش، اتهم فيه رجال الشرطة، باختطاف نجله، المضبوط، على عكس ما جاء بأوراق القضية، فيما أمرت المحكمة بضم دفتر قيد القضايا للقضية، وبعد مطالعته لم تطمئن المحكمة لهذا المحضر.

وكان المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، وكشف عن حيازة إمبراطور الحشيش ونجله، لجوهر الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا سلاحًا ناريًّا "فرد خرطوش"، وذخائر نارية تستعمل لهذا السلاح.

كما تبين من أوراق القضية، شهادة الرائدين شاكر حمدي محمد الفقي، ومحمد أحمد عمر الحناوي، بالإدارة العامة لمكتب مكافحة المخدرات بغرب الدلتا، أن كلا المتهمين كانا يستقلان سيارة، وبحوزتهما مواد مخدرة، وتوجها إلى مكانهما، وألقي القبض على نجل تاجر الحشيش، ولاذا والده بالفرار، وضبط بحوزتهما 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لهذا السلاح، ومبلغ مالي 6 آلاف و400 جنيه، وهاتف محمول.