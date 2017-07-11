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محافظ المنوفية: إضراب السائقين يعطل مصالح المواطنين.. وصرف العلاوات وفقًا للقانون

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية: إضراب السائقين يعطل مصالح المواطنين.. وصرف العلاوات وفقًا للقانون

03:40 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

محافظ المنوفية: إضراب السائقين يعطل مصالح المواطنين.. وصرف العلاوات وفقًا للقانون

الدكتور هشام عبد الباسط

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تحرص على صرف العلاوات الخاصة بالعاملين في الدولة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون، موجهًا الدعوة بضرورة عدم اتخاذ الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين كوسيلة للحصول على الحقوق.

جاء ذلك تعليقًا على إضراب سائقي ومحصلي النقل الداخلي بالمحافظة، للمطالبة بصرف علاوة الـ 10% عن عامَي 2016 و2017، والمطالبة بتثبيت العمالة الموقتة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبتها وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

يذكر أن نحو 140 عاملاً بمرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية، أضربوا عن العمل وتوقفت سيارات النقل الخاصة بالمرفق، ما نتج عنه تعطيل مصالح المواطنين، وذلك على خلفية طلب العاملين بمرفق النقل علاوة مالية.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة في محاولة لإقناعهم بالعمل، وإعادة تسيير الحركة داخل مراكز المحافظة، وإيضاح أن صرف العلاوات يُنظم من خلال قوانين ولوائح تُحدد طرق ومواقيت الصرف، فضلاً عن شرح طبيعة الموقف للمُضربين وما ينتج عنه من الإضرار بمصالح الدولة، وإحداث شلل في أحد المرافق الحيوية؛ ما يُعرضهم للمساءلة القانونية.

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