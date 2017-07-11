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«لاند روفر» تطلق إصدارًا جديدًا من «رينج روفر»

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«لاند روفر» تطلق إصدارًا جديدًا من «رينج روفر» «لاند روفر» تطلق إصدارًا جديدًا من «رينج روفر»

التحرير

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أكدت شركة "لاند روفر" عزمها إطلاق موديل جديد من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "رينج روفر" لمنافسة الإصدارات الشهيرة في الطراز ذي الحجم الكبير.

وبحسب موقع "كار أدفايس"، فإن الشركة المتخصصة في السيارات كبيرة الحجم التي تعمل بالدفع الرباعي، تسعى لمنافسة "بنتلي بنتايجا" الفاخرة، والتي تراهن عليها شركتها البريطانية في مجال السيارات الـ"SUV" في الأسواق العالمية.

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وتعكف الشركة في الوقت الحالي على بناء إصدار جديد لـ"رينج روفر" ما بين "إيفوك" و"سبورت" لإقحامها في السوق العالمي بشكل أساسي.

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التحرير

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