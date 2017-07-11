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"البنا" يكلف البحوث الزراعية بالتوسع في إنتاج التقاوي لتقليل استيرادها من الخارج

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مصراوي Masrawy

"البنا" يكلف البحوث الزراعية بالتوسع في إنتاج التقاوي لتقليل استيرادها من الخارج

03:27 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

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كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بالتوسع خلال هذه الفترة في عمليات إنتاج التقاوي محليا، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة والصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفيرالعملة الصعبة للبلاد.

وأكد البنا، خلال زيارته المفاجئة لمحطة بحوث صوب الخضر بقها في محافظة القليوبية والتابعة لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أن التوسع في الإنتاج المحلي من التقاوي يأتي ضمن الاستعدادات للمشروع القومي لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية للإنتاج المتكامل والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح .

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية أن تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات مما جيعلها تعطي إنتاجية عالية.

ولفت البنا إلى ضرورة مواصلة المركز دوره في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والتي تتحمل الظروف والتغيرات المناخية المختلفة، لأنها غير شرهه في استخدام المياه كما تعطي إنتاجية عالية، مما سيساهم في تقليص الفجوة الغذائية والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد، وزيادة الكميات التي يتم تصديرها للخارج.

ووجه وزير الزراعة بإعداد دراسة وخطة عاجلة لاستغلال كافة الصوب بالمحطة والبالغ عددها ١٠٠ صوبة، في إنتاج التقاوي لمحاصيل الخضر المختلفة للحصول على منتجات زراعية عالية الإنتاجية والجودة، كذلك الحد من عمليات الاستيراد من الخارج وتقليص الفجوة الغذائية.

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