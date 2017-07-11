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بدون الجزر.. 5 أطعمة أخرى تقوي النظر

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مصراوي Masrawy

بدون الجزر.. 5 أطعمة أخرى تقوي النظر

03:22 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

بدون الجزر.. 5 أطعمة أخرى تقوي النظر

بدون الجزر.. 5 أطعمة أخرى تقوي النظر

كتبت ـ أسماء حمدي:

"الجزر يقوي النظر"، مقولة شهيرة جداً توارثتها الأجيال حول فوائد الجزر وأهميته في صحة العيون وتحسين القدرة على الإبصار. ولكن ظهرت دراسة جديدة تؤكد أن الجزر ليس وحده الذي يُفيد في تقوية النظر، بل يوجد أيضاً بعض المأكولات والخضار البرتقالية اللون التي تحتوي على مادة "البيتاكاروتين" التي تساعد على الحفاظ على صحة العيون.

وبحسب ماذكره موقع"CNN" إليك بعض الأطعمة التي تحافظ على صحة العين وتقوي النظر:

الخضراوات الورقية:

تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل لوتين وزياكسانثين، والتي تؤدي إلى انخفاض خطر الاصابة بالضمور البقعي وتحسين النظر.

البيض:

يُعتبر صفار البيض مصدر رئيسي للمواد المضادة للأكسدة مثل لوتين وزياكسانثين بالإضافة إلى الزنك، وكل هذه العناصر تساعد على تقليل خطر الضمور البقعي الخاص.

التوت والحمضيات:

هذه الثمار غنية بفيتامين سي والذي أثبت قدرته على الحد من خطر الإصابة بالضمور البقعي وضعف عدسة العين.

اللوز:

يعتبر اللوز غنياً بفيتامين إي، الذي يؤدي إلى إبطاء الضمور البقعي.

الأسماك الدهنية:

سمك التونة والسلمون والماكريل والأنشوجة وسمك السلمون المرقط، كل هذه الأسماك غنية بالأحماض الدهنية الموجودة في شبكية العين، والتي يؤدي نقصها إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين.

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