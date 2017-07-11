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بالصور.."البنا" يتفقد مديرية الطب البيطري والمعمل الفرعي لصحة الحيوان بالغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.."البنا" يتفقد مديرية الطب البيطري والمعمل الفرعي لصحة الحيوان بالغربية

03:12 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

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بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد التمركزات الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي

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بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد التمركزات الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي

كتب-أحمد مسعد:

وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة الغربية باعتبارها تمتلك اكبر اسواق الماشية في ، لتحصين الحيوانات والماشية ضد الأمراض الحيوانية ومرض الحمى القلاعية.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة توافر قاعدة بيانات وإحصائية واضحة للثروة الحيوانية في مصر، بحيث يتم ترقيم كافة الحيوانات، بحيث يتم حصر أعداد الماشية، مما يسهل على الدولة توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتوفير كميات الأعلاف لتغذيتها، ذلك فضلا عن القدرة على تتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

وقال البنا إنه تم تكليف كل مديرية زراعة بالمحافظات المختلفة، بإعداد حصر كامل بمصانع الأعلاف المتواجدة بها، كذلك طاقتها الإنتاجية، وذلك لمعرفة الاحتياجات اللازمة لكل محافظة من الأعلاف، وتحقيق التوازن والتكامل بين المحافظات وبعضها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضا تغيير الأنماط الغذائية للحيوان في مصر، من خلال استخدام بدائل اخرى للأعلاف تعطي نفس القيمة الغذائية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اجتماعه ومديري الإدارات التابعة للمديرية، ضرورة توعية صغار المربيين وشباب الخريجين بالمشاركة بفاعلية في المشروع القومي لاحياء البتلو، خاصة بعد التيسيرات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا، تم تعديل الغرض من القرض لشراء رؤوس البتلو والأعلاف بدلا من الأعلاف فقط، لافتا إلى أن القروض تعطى بفائدة ٥٪‏ متناقصة لعام واحد، كذلك سيتم دعم الردة والأعلاف للمستفيدين من القرض.

وأكد البنا، ضرورة ان تشمل الخطة التركيز على معامل صحة الأسماك، بما يخدم المشروع القومي للثروة السمكية بمحور قناة السويس، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح ، بما سيكون له ايضا دورا هاما في تنمية الثروة السمكية في مصر، لافتا إلى أهمية استغلال كافة الإمكانيات المتاحة، واستغلال طاقات شباب الباحثتين والاستفادة من طموحاتهم ورؤيتهم في التطوير.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، والتي تفقد خلالها ايضا المعمل الفرعي التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، يرافقه نائبي الوزير لشئون الخدمات واستصلاح الأراضي.

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