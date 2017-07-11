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الأجهزة الأمنية تنجح في إزالة 153 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

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مصراوي Masrawy

الأجهزة الأمنية تنجح في إزالة 153 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

03:22 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الأجهزة الأمنية تنجح في إزالة 153 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، جهودها لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وهو ما أسفر عن إزالة 153 حالة تعد متنوعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن: المنيا، أسيوط، مطروح، الأقصر، أسوان، العديد من الحملات لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت الحملات عن إزالة 153 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف من بينها إزالة تعديات على مساحة 700 فدان من أملاك الدولة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

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