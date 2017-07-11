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الأمن العام: ضبط 151 قضية مخدرات و66 متهمًا مطلوبا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

الأمن العام: ضبط 151 قضية مخدرات و66 متهمًا مطلوبا خلال 24 ساعة

03:13 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الأمن العام: ضبط 151 قضية مخدرات و66 متهمًا مطلوبا خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 151 قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات ضمت 8 متهمين ارتكبوا 15 حادث سرقة، وضبط 11 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سجينين هاربين من السجون العمومية، و66 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وإعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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