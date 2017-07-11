أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الداخلية: مقتل أحد عناصر حركة "حسم" الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية: مقتل أحد عناصر حركة "حسم" الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

03:09 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الضربات الاستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، لتقويض نشاطها الإجرامي وإفشال مخططاتها العدائية ضد مؤسسات الدولة، فقد لقي أحد عناصر حركة (حسم) الإرهابية مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه قد توافرت معلومات تفيد تردد بعض كوادر حركة (حسم) الإرهابية على الطريق الإقليمي دائرة مركز سنورس محافظة الفيوم للالتقاء بآخرين تمهيداً لاصطحابهم لإحدى المناطق الجبلية لتلقي دورات تدريبية على استخدام الأسلحة في إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية.

وقالت: إنه تم التعامل مع تلك المعلومات، عقب استئذان نيابة أمن الدول العليا، وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم.

وأسفرت عمليات التمشيط عن رصد توقف إحدى السيارات (ماركة جيب شيروكي) ودراجة بخارية بالمنطقة وحال اقتراب القوات منها بادر قائد الدراجة البخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرعه (بدون تحقيق شخصية – في العقد الثالث من العمر (جارى تحديده) وتمكن قائد السيارة وأحد مستقليها من الفرار تاركين ذات السيارة بمحل الواقعة وجاري تمشيط المنطقة لضبطهما.

وعثرت القوات بمحل الواقعة على طبنجة ماركة CZ – وخزينتين، و 93 طلقة 9 مم ومبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية "بدون لوحات معدنية".

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 46 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

    أخبار

  • الأمن العام: ضبط 163 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

    أخبار

  • "الداخلية": مقتل 6 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

    أخبار

  • القبض على تاجر هارب من تنفيذ 71 حكماً و86 سنة سجن

    أخبار

إعلان

a18fcc624a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل