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"الوزراء" ينفي وجود عجز في ألبان الأطفال ويوجه بعدم شرائها من الصيدليات

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مصراوي Masrawy

"الوزراء" ينفي وجود عجز في ألبان الأطفال ويوجه بعدم شرائها من الصيدليات

03:17 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

كتب ـ محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما نشرته بعض المواقع ، بشأن وجود نقص فى ألبان الأطفال المدعمة.

وأكد المركز، في بيان له الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، وأكدت أنه لا يوجد أى نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎.‎

وأوضح المركز أن الوزارة، أكدت أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، وللأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية، لافتة إلى أن هناك 1008 منفذ موزع على إنحاء الجمهورية، ويتم صرف تلك الألبان من خلالها.

وأشار مركز دعم المعلومات، إلى أن وزارة الصحة نفت ما تردد عن وجود نقص فى ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة ‏سوهاج، وشددت على أن المخزون كافٍ وأن إجمالى رصيد المحافظة من الألبان يبلغ 69 ألفا و533 ‏علبة بواقع 42 ألفا و318 علبة من النوع الأول حتى عمر 6 أشهر و27 ألفا و215 علبة من ‏النوع الثانى حتى عام.

وأكد المركز، أن الوزارة أكدت أن هذه هي المرة الأولى التى يصبح فيها مخزون وافر من ألبان الأطفال، بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط وتحت إشراف طبى من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.

وأهاب وزارة الصحة، بجميع المواطنين الراغبين فى الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدى لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم فى تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.

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