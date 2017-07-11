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وزير الري يزور مقر وزارة الموارد المائية بتنزانيا

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مصراوي Masrawy

وزير الري يزور مقر وزارة الموارد المائية بتنزانيا

03:16 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

وزير الري يزور مقر وزارة الموارد المائية بتنزانيا

كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة إلى تنزانيا تستمر ثلاثة أيام، مقر وزارة المياه بدار السلام، حيث كان في استقبال الوفد المصري وزير المياه التنزاني والسكرتير الدائم للوزارة ومدير إدارة المياه العابرة للحدود و بعض القيادات بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من الجولة التي يقوم بها الدكتور عبدالعاطي، والذى أنهى يومها الأول بزيارة زنزبار وتفقد المزرعة المشتركة التى يشرف عليها أساتذة من مركز البحوث الزراعية فى اطار نقل الخبرات في مجال تحسين أساليب الرى.

وذكر بيان للوزارة أنه، تم خلال المحادثات بحث موضوعات التعاون الثنائى والإقليمى بين البلدين و بحث كيفية تحقيق التكامل المنشود بين دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف الى تحقيق المنفعة للجميع.

من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، إنه تم أيضا تناول آخر التطورات المتعلقة بمشروع ممر التنمية الملاحى الذى يقوم بنك التنمية الافريقى بتمويل دراسات الجدوى الخاصة به.

كما تناولت المباحثات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من حفر الآبار الجوفية والتى شملت ٣٠ بئرا فى أماكن مختلفة بتنزانيا حيث طلب الوزير التنزانى البدء في المرحلة الثانية الخاصة بحفر ٢٠ بئرا أخرى إضافة إلى إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار.

يذكر أن الوزير سوف يختتم جولته بزيارة كينيا لبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

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