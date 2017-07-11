رسميًا.. بايرن ميونيخ يضم خاميس رودريجيز

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، ضم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع خيار ضمه بشكل نهائي بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد العملاق البافري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان قد انضم الدولي الكولومبي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف ريال مدريد في يوليو 2014 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، لمدة 6 مواسم مقابل 80 مليون يورو، بعد حصوله على لقب هداف مونديال كأس العالم 2014 في البرازيل بتسجيله 6 أهداف.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: "نحن سعداء لتمكننا من انجاز هذا الانتقال، ضم خاميس رودريجيز كانت الأمنية الأكبر لمدربنا كارلو أنشيلوتي، بعد تجربتهما الناجحة في العمل معًا بريال مدريد".

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وتابع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: قائلآ : "خاميس لاعب متنوع، يسجل الأهداف بنفسه، ويصنع الكثير من الأهداف، وإضافة إلى ذلك فهو رائع في الكرات الثابتة، ولا شك أن هذا الانتقال يرفع من نوعية فريقنا".

الجدير بالذكر أن خاميس رودريجيز، شارك مع ريال مدريد في 111 مباراة، سجل خلالهم 36 هدفًا، وصنع 41 آخرين، كما أنه توج مع الفريق الملكي بـ7 ألقاب (الدوري الإسباني - دوري أبطال أوروبا مرتين - السوبر الأوروبي مرتين - كأس العالم للاندية مرتين).