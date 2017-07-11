بيع أندية «القارة العجوز».. أموال الخليج تجتاح الملاعب الأوروبية

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موجة بيع جديدة تضرب الأندية الأوروبية، عقب قرار أعلان إنريكو بريتسيوسي، مالك ورئيس جنوى، اليوم الثلاثاء، بيع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لينهي 14 عامًا مضطربة له في القيادة.

ويسلِّط «التحرير» الضوء في هذا التقرير على ظاهرة بيع أشهر الأندية الأوروبية.

1- مانشستر سيتي

في عام 2009، قام الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، بشراء النادي الإنجليزي، بصفقة تجاوزت 210 ملايين جنيه إسترليني.

وأصبح بذلك، الشيخ منصور بن زايد، المالك الوحيد للنادي الإنجليزي العريق، الذي سيضخ 500 مليون جنيه إسترليني في ميزانية النادي دفعة واحدة في نفس العام الذي اشترى فيه الفريق، صرفت تلك الأموال الطائلة في تجهيز البنية التحتية للنادي، وذهب معظمها في سوق شراء النجوم واللاعبين، ويكفي استقدام آنذاك اللاعب البرازيلي، روبينهو، بمبلغ وصل لـ32,5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الفريق أغنى الأندية في إنجلترا لموسم 2009- 2010.

2- باريس سان جيرمان

قام بشراء الفريق الفرنسي شركة قطر للاستثمارات عام 2011، والتي ساهمت في تعزيز صفوف الفريق بأسماء كبيرة في عالم كرة القدم؛ ليحصل الفريق على لقب الدوري الفرنسي لعامين على التوالي.

3- ملقا

النادي الإسباني تم بيعه في عام 2010، للشيخ القطري عبد الله بن ناصر الأحمد آل ثاني، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن عبد الله القطرية.

4- خيتافي

ثالث أكبر فرق العاصمة الإسبانية مدريد، قامت بشرائه مجموعة رويال دبي المملوكة للشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم، عام 2011، في صفقة بلغت قيمتها بين 70 و90 مليون يورو.

5- بورتسموث

في 2009، انتقلت ملكية النادي من الإماراتي «سليمان الفهيم» إلى السعودي «علي الفراج»، الذي اشترى 90% من أسهمه.

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حقق النادي بطولة الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي، في عام 2003، ما أهله إلى الارتقاء إلى الدوري الممتاز لأول مرة.

6- نيس

في يناير 2016، اشترى رجل أعمال بريطاني، وأميرًا سعوديًّا لم يكشف اسمه، اشتريا 49% من أسهم النادي، على أن ترتفع حصتهما في مرحلة لاحقة إلى 80%.

7- سيدان

في يناير 2016، أعلن النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، عن تقدم الأمير السعودي «فهد بن خالد بن فيصل» لشراء 50% من أسهم النادي.

وظهر الأمير «فهد»، بعد ذلك، في صورة مع رئيس النادي، رافعا قميص النادي الذي كتب عليه اسمه، مؤكداً أنه لديه مخطط كبير لانتشال النادي الصغير والصعود به إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

8- تشيلسي

في مايو 2016، أعلن «حسن الناقور» رجل الأعمال السعودي، أنه قد قام بتوقيع عقد استثماري مع النادي الإنجليزي، جعل له نصيبا في أسهمه، ولم يفصح عن كافة بنود العقد والأرقام والتفاصيل المالية، لكنه أكد أن تواجده داخل النادي الأكبر في أوروبا سيكون بشكل أكبر.

9- ميلان

في شهر إبريل من العام الجاري، أبرم سيلفيو برلسكوني مالك ميلان ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، صفقة بيع بطل أوروبا سبع مرات إلى مستثمرين صينيين، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون يورو.

وبذلك تكون قد انتهت حقبة بيرلوسكوني مع ميلان، والتي بدأت عام 1986، وتوج خلالها ميلان بلقب الدوري الإيطالي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، من أصل 7 مرات في تاريخ النادي، آخرها عام 2007.

10- ليون الفرنسي

في عام 2016، أعلن ملاك نادي ليون المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن صندوق الاستثمار الصيني اي.دي.جي كابيتال بارتنرز توصل لاتفاق لشراء 20 في المئة من أسهم النادي مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار).