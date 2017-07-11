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النيابة تستدعي مدير مستشفى دمنهور بتهمة سحل مديرة حسابات

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النيابة تستدعي مدير مستشفى دمنهور بتهمة سحل مديرة حسابات النيابة تستدعي مدير مستشفى دمنهور بتهمة سحل مديرة حسابات

التحرير

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استدعى المستشار محمد سالم، رئيس نيابة دمنهور، اليوم الثلاثاء، مدير مستشفى دمنهور التعليمي؛ لاتهامة بالتعدي بالضرب والسحل على مديرة حسابات وطبيبين صيدليين.

وتقدمت مدير حسابات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية "منى ف."، ٥٠ عاما، وطبيبين بالشركة ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور، ضد الدكتور "عبد الحكيم ع."، مدير مستشفى دمنهور، والأمن الإداري، بالتعدي عليهم بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات بكدمات وسحجات بالجسم.

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وقال مقدمو البلاغ إن مدير المستشفى رفض السماح لهم بالحصول على العهدة الخاصة بفرع علاج فيروس "سي" بمستشفى دمنهور التعليمي عقب الانتهاء من عمليات الجرد السنوية، وهو ما نفاه مدير المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة -رقم ١٩٢٤٠ لسنة ٢٠١٧- وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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التحرير

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