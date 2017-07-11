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الركود يتسبب في انخفاض أسعار الدواجن

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الركود يتسبب في انخفاض أسعار الدواجن الركود يتسبب في انخفاض أسعار الدواجن

التحرير

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شهدت الدواجن اليوم 11 يوليو 2017 انخفاضًا ملحوظًا فى الأسعار بأسواق التجزئة، وذلك بسب ضعف طلبات الشراء وفقاً لتأكيدات التجار.

وعن الأسعار لسوق الجملة فقد سجل اللحم الأبيض متوسط سعر 23 جنيه للكيلو، وبينما سجل اللحم الساسو 30 جنيه للكيلو، ولحم الأمهات 21 جنيه للكيلو.

أما عن أسعار التجزئة فقد بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض 28 جنيه للكيلو، واللحم الساسو 36 جنيه، والأمهات 26 جنيه، والحمام بنحو 50 جنيه للزوج، والإوز والبط نحو 50 جنيه للكيلو، والسمان نحو 15 جنيه للزوج.

وقال سيد جاد الكريم أحد تجار التجزئة، إن هناك حالة من الركود تسيطر على الأسواق، مؤكدًا أن الابقاء على الفراخ لعدة أيام يتسبب في خسارة للتجار لأن أحجامها تتقلص وبعضها يتعرض للوفاة، وهو ما يضطر التاجر إلى بيعها بسعر الجملة أو الخسارة في بعض الاوقات.

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وأضاف جاد الكريم أن ارتباط الإنخفاض بالركود أمر مفاجيء ومقلق لأن الطبيعي أن يحدث هذا نتيجة تحسن الأوضاع الإقتصادية وتقليل سعر مدخلات الإنتاج أما أن يكون نتيجة الركود فهذا أمر مخيف لأنه يساهم فى غلق عدد كبير من المتاجر والمزارع ويؤثر على الثروة الداجنة والمتعاملين بها بشكل كبير.

على عبد المعطي تاجر، يوضح أن تاجر المزرعة سيتحمل الخسارة الأكبر لكونه يضطر إلى تخفيض السعر، أما تاجر التجزئة فكل ما عليه هو تثبيت هامش الربح.

شعبة الدواجن : لا زيادة في الأسعار قبل الشتاء

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن بالفعل انخفض على مستوى المزارع، ومن ثم سيعود الأمر بمزيد من الإنخفاض فى سوق التجزئة، مؤكدًا أن الإقبال على الدواجن بات بالفعل أقل، كما أن السوق لن يتعرض لزيادة خلال الوقت القريب، مشيراً إلى أن الزيادة قد تبدء من فصل الشتاء الذي تحتاج فيه الدواجن إلى تدفئة ومن ثم ستتأثر بأسعار الغاز والكهرباء التي ارتفعت مؤخراً.

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التحرير

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