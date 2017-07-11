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غدًا.. اجتماع رباعي للدول المقاطعة بمشاركة «تيلرسون» في جدة

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غدًا.. اجتماع رباعي للدول المقاطعة بمشاركة «تيلرسون» في جدة غدًا.. اجتماع رباعي للدول المقاطعة بمشاركة «تيلرسون» في جدة

التحرير

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أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى دعوة من نظيره السعودى عادل الجبير لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأربع الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب، مع وزير الخارجية الٍأمريكي ريكس تيلرسون في مدينة جدة غدا الأربعاء.

وأوضح أبو زيد، أنه من المقرر أن يتوجه الوزير شكري إلى مدينة جدة لحضور الإجتماع الرباعي صباح الأربعاء عقب عودته مساء اليوم الثلاثاء، من العاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تمثيله لمصر فى اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

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وأضاف، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها  والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر، على ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والامن الدوليين.

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التحرير

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