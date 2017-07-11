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بالصور.. عبور ثالث أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس الجديدة

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بالصور.. عبور ثالث أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس الجديدة بالصور.. عبور ثالث أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس الجديدة

التحرير

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شهدت قناة السويس الجديدة، اليوم الثلاثاء، أول عبور لسفينة الحاويات العملاقة "MOL TRUST" ضمن قافلة الجنوب قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المغرب بحمولة 217 ألف طن.

وقال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة تعد ثالث أكبر سفينة حاويات في العالم، وتتبع الخط الملاحي العالمي "MOL"، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 20170 حاوية.

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وأكد "مميش" أن قناة السويس قادرة على استقبال كافة سفن أسطول الحاويات في العالم، ومواكبة التطور المتنامي بها حيث تتسابق الخطوط الملاحية الكبرى للتربع على قائمة سفن الحاويات الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتوفير اقتصاديات التشغيل، مشيرا إلى استعداد الهيئة الدائم للتعامل مع كافة المستجدات في صناعة النقل البحري من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالقناة وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة.

وتطبيقا للبروتوكول المتبع في هيئة قناة السويس، أناب مميش الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة،  للصعود على السفينة للاطمئنان على عبورها بأمان، والترحيب بطاقمها، حيث قدم درع الهيئة وباقة ورد لربان السفينة. 

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وأشاد الفريق ربيع بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تأمين المجرى الملاحي، وتوفير أعلى مستويات السلامة للسفن العابرة للقناة بما يليق بالمكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها القناة بين الممرات الملاحية العالمية. 

من جانبه، أعرب ربان السفينة Vladimir Krivets عن امتنانه لحرص إدارة قناة السويس على التعامل عن كثب مع عملائها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير عبور السفن بأمان، مشيدا بمرشدي الهيئة الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة نادرتين، إضافة إلى قيامهم بالعمل بصورة تعكس حسهم الوطني.

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تم تدشين السفينة التي ترفع علم جزر المارشال عام 2017 بترسانة سامسونج الكورية للصناعات الثقيلة، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما يصل غاطسها 49 قدم، وتتميز باستخدامها لأنظمة حديثة قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية لتندرج ضمن قائمة السفن صديقة البيئة                              

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