السوق السوداء تحتكر تذاكر المصيف بأسوان.. والسكة الحديد: «القطارات فاضية»

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شهدت مكاتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بأسوان حالة من الزحام الشديد وسط غصب الأهالي بحثا عن تذاكر السفر التي انتشرت بالسوق السوداء تزامنا مع سفر الآلاف لقضاء الإجازة الصيفية بعددٍ من المدن الساحلية.



يقول أسامة سعيد، أعمال حرة، إن هذه الأزمة تتكرر كل عام لارتباط العديد من الأسر بالتوجة إلى المصايف عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي لأبنائهم، لافتا بأن سعر تذكرة الدرجة الأولى تجاوز 150 جنيها، و100 جنيه للثانية في السوق السوداء.



ويرى هيثم عبد البديع، موظف، أن تصريحات مسؤولي هيئة السكة الحديد -مؤخرا- بأنه لا مساس بقطارات "الغلابة" مجرد "استهلاك اعلامي"، مشيرا إلى أن تحويل 4 قطارات مكيفة إلى "vip" ساهم في تفاقم الأزمة.

"مافيش تذاكر" يفاجئ المواطنون بتلك المقولة على لسان موظفي الحجز بمختلف المحطات مع الساعات الأولى للحجز التي تسبق موعد السفر بـ15 يوما، متهما البعض بالتلاعب في التذاكر خاصة أوقات الأعياد والمناسبات "الحجز بقى كابوس".

بدوره تقدم المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كوم امبو، بمذكرة لرئيس هيئة السكة الحديد حول استمرار ظاهرة طرح التذاكر في السوق السوداء، مؤكدا أن غالبية أبناء المحافظة يتوجهون إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري بهدف العلاج أو الدراسة أو قضاء بعض المصالح المرتبطة بأعمالهم.



وناشد النائب الأسواني بضرورة طباعة الرقم القومي للراكب على التذكرة؛ للقضاء على السوق السوداء، وتفعيل دور مباحث السكة الحديد، والتفتيش المستمر على مكاتب صرف التذاكر، منتقدا حالة القطارات كافة "مكيف - مميز".

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وطالب عضو مجلس النواب وزير النقل بتوضيح ملابسات ما تم الإعلان عنه بداية العام الجاري بالتعاقد على شراء 100جراربتكلفة 350 مليون دولار.



من جانبه، أكد أحمد منصور، مدير المبيعات بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أن هناك ضوابط وقواعد تم وضعها للسيطرة على السوق السوداء بطرح التذاكر بالاسم عبر نظام خاص تحقيقا للعدالة في التوزيع، مشددا على أن مهمة الهيئة تنتهي عند توزيع التذاكر، ليأتي دور الشرطة في مراقبة تداولها.





ورفض "منصور" -في تصريحات له- اتهامات موظفي الحجز بالتورط في بيع التذاكر بالسوق السوداء، موضحا أن المحافظة تشهد انفراجة كبيرة في توافر تذاكر السفر خلال موسم الرحلات الصيفية، مشددا على وجود أماكن شاغرة بالعديد من القطارات وخاصة الـ"vip".