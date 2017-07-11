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وزير الزراعة لـ"مصراوي": لا توجد أزمة في محصول الأرز

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة لـ"مصراوي": لا توجد أزمة في محصول الأرز

03:00 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الغربية- مروة شاهين:

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه لا يوجد أزمة في محصول الأرز هذا العام، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم تفعيل برامج جديدة للتخفيف العبء عن الفلاح المصري من خلال تنفيذ خطط قومية تحقق الأمن الغذائي للمصريين، وتفعيل دور برامج الإرشاد الزراعي لزيادة عائد الفلاح من الزراعة.

جاء ذلك في اجتماع الوزير، بعدد من نواب البرلمان عن محافظة الغربية؛ لاستعراض ملفات الزراعية بالمحافظة، وتوفير الخدمات الزراعية للفلاحين وتنفيذ الخطط العاجلة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من الملفات بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والمهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ونواب البرلمان بالغربية، واستعراض خطط التطوير بكل ملف.

وخلال الاجتماع تم بحث ملف التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث قال الوزير إن التعدى على الأراضي الزراعية يضر بالأمن الغذائي المصري، ويمثل اعتداء صريحًا على حقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من إعداد قانون يغلظ من عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

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مصراوي Masrawy

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