بعد تحرير الموصل ومقتل البُغدادي.. ترامب: "انتصارات كُبرى ضد داعش"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلًا: "انتصارات كُبرى ضد داعش"، تعليقًا على إعلان الحكومة العراقية النصر على التنظيم في الموصل، ثاني كبريات المدن العراقية، وأنباء عن مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رسميًا الانتصار على تنظيم داعش في مدينة الموصل، أمس الإثنين.

وجاء إعلان العبادي من داخل مقر عمليات تابع لقوات مكافحة الإرهاب، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وأعرب ترامب عن ترحيبه بـ"انتصار" القوات العراقية على تنظيم داعش في الموصل، مؤكدا أنه مؤشر على أن "أيام التنظيم في العراق وسوريا باتت معدودة".

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إن "قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الكبير حررت مدينة الموصل من كابوس طويل عاشته تحت حكم داعش".

وتابع: "نهنئ رئيس الوزراء العبادي وقوات الأمن العراقية والعراقيين على انتصارهم على الإرهابيين أعداء كل الشعوب المتحضرة".

وأكّد ترامب أنه تم تحقيق "تقدم هائل" ضد داعش خلال "الأشهر الستة الماضية أكثر من السنوات التي أصبح فيها الدولة الإسلامية تهديدا كبيرا".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن تحرير الموصل يمثل "مرحلة حاسمة" في القتال ضد داعش، مشددا على أنه "لا يزال من الضروري القيام بالكثير لقهر هذا العدو".

بالتوازي مع ذلك، تواردت أنباء، اليوم الثلاثاء، تُفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، انطلقت من قناة "السومرية نيوز" العراقية على موقعها الإلكتروني.

هذا، ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر محلي في محافظة نينوى، قوله إن تنظيم داعش أعلن في بيان مقتضب جدًا عن مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وتحدث عن قرب إعلان اسم "خليفته الجديد".

وقال إن التنظيم دعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه "الثبات في المعاقل". وأفاد المصدر لـ"السومرية نيوز"، بأن داعش نشر بيانا مقتضبا جدا عبر ماكنته الإعلامية في مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، يؤكد مقتل زعيمه البغدادي دون تحديد أي تفاصيل أخرى".

وأضاف أن "الإعلان كان متوقعًا بعد رفع حظر الحديث العلني عن مقتل البغدادي في القضاء قبل يومين".

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في لندن، أن لديه معلومات حول وفاة البغدادي.

فيما لم ترد أنباء على أي من المنصات التي يستخدمها داعش، على رأسها وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم.