"البنا" يشدد على الانتهاء من تطوير حديقة حيوان الأندلس بطنطا خلال عام

كتب-أحمد مسعد:

شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة الانتهاء من عمليات تطوير حديقة حيوان الأندلس بطنطا في محافظة الغربية وذلك خلال عام على الأكثر، باعتبارها متنفساً طبيعياً للزائرين من أبناء المحافظة وأبناء محافظات وسط الدلتا.

وأشار وزير الزراعة، خلال جولته بالحديقة، يرافقه نائبيه، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية لوضع خطة لتطوير الحديقة، واستغلال المساحات الموجودة بها.

من المقرر أن تشمل خطة تطوير الحديقة عمل جبلاية صبار في نهاية مدخل الحديقة، إزالة بعض اقفاص الطيور القديمة وعمل عرض جديد للطيور يمين المدخل، وعمل عرض جديد للنسانيس، كذلك بحيرة بجع في منتصف الحديقة، وعمل عرض جديد للقرود الكبيرة بداخل الجبلاية، فضلا عن عمل حديقة حيوانات أليفة للأطفال خلف مبنى الإدارة.

كما تشمل الخطة دمج جورة الحصان، وأبو حراب لتكوين جورة واحدة بداخلها مبيت لنقل مجموعة تكاثرية، وتجديد جبلاية خنزير غينيا، وإنشاء جبلاية لحيوان أبو شوك، وتطوير عرض جديد للإبل الأوربي، وعمل عرض جديد للطاووس، وإزالة جبلاية الماعز الأسيوي المتهدمة وتمهيد المنطقة لعمل بحيرة للتماسيح.

هذا فضلًا عن عمل مشايات بإجمالي 2400 متر مربع وتكسيتها بالبلاط، وإنشاء مسجد جديد، وعمل دورات مياه حديثة، وتوسيع ملعب الطفل وطرحه للإيجار، فضلا عن اثراء الحديقة ببعض الحيوانات الإضافية.