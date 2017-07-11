عاشور يلتقي محامي الزيتون والأميرية وعين شمس لحل أزمتهم مع "القيمة المضافة"

كتبت - هاجر حسني:

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عددًا من الشباب المحامين من الأميرية والزيتون وعين شمس، بشأن كيفية التعامل مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال محمد هيبة، عضو شباب شمال القاهرة، إن اللقاء جاء فور تلقى اعداد كبيرة من هؤلاء المحامين شهادات تسجيلهم بالضريبة على القيمة المضافة تلقائي من قبل ضرائب القيمة المضافة، وبالتنسيق مع ضرائب المهن الحرة، دون سابق إنذار أو تنبيه، والذي يعد إجراءً مخالفًا للبرتوكول المبرم بين نقابة المحامين ووزارة المالية.

وأشار هيبة إلى استماع النقيب العام لكافة الحضور، شارحًا لهم الأمر، وعارضًا عليهم نص البرتوكول وجميع الخطابات الصادرة من نقابة المحامين إلى وزارة العدل والصادر من وزير العدل لوزارة المالية، بالالتزام بالبرتوكول، وعدم إلزام المحامين بالتسجيل، وأن المحامي الراغب في التسجيل هو من يتحمل تلك المسؤولية لحين الفصل في الطعن المقدم أمام الدستورية.

وأضاف عضو الشباب، أن النقيب أوضح للجميع ما وقعته النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى، على أن تكون 20 جنية على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنية لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنية –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض، وأنه لا يوجد أي التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم إقرار شهري، بل إقرار سنوي مع الإقرار الضريبي العام.

وتابع هيبة، أن الدليل على عدم دستورية ذلك القانون ما حكمت يه الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة، بالقضية رقم 71 لسنة 71 قضائية لصالح نقابة المحامين بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة وتكليف النقابة بإقامة دعوى، مما يؤكد على عدم دستوريته وعدم إلزام المحامين بالتسجيل.

وتوجه هيبه بالشكر والتقدير وجميع المحامين للنقيب العام لاستقبال المحامين الشباب وتفهمه للأمر بصدر رحب، وتوضيحه للأوضاع بكافة التفاصيل.