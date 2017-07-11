سبب غريب أغضب «المخرج».. أسرة «ريّح المدام» يكشفون أسرار المسلسل

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حل الثنائي أحمد فهمي والفنان أكرم حسني ضيفين على الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "آخر النهار"، الذي يذاع على فضائية "النهار"، وأدليا بالكثير من التصريحات عن التعاون الأخير بينهما في مسلسل "ريح المدام"، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي ونال إعجاب الكثيرين.

ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت في الحلقة خلال التقرير التالى.

اعتذار إلى ريهام سعيد.. والأخيرة ترد

قدم الفنان أحمد فهمي، اعتذارا إلى أي فنان أو إعلامي تضايق من ذكر اسمه أو تقليده في مسلسل "ريح المدام"، خاصة الإعلامية ريهام سعيد، ومن جانبها، ردت ريهام سعيد خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج على اعتذار "فهمي"، بأنها تعزه بشكل شخصي، فهو زميل دراسة لها، مشيرًا إلى أنها ليست غاضبة منه، بسبب ذكر اسمها في أي إفيه خلال أعماله الناجحة، بل على العكس تمامًا فذكر اسمها يعطي طابعًا إيجابيا.

"دور" رفضه أكرم حسني بسبب "ريح المدام"

قال أحمد فهمي إن شريكة في العمل أكرم حسني فضل أن يشاركه في المسلسل، على الرغم من تلقيه عرضا يصعب رفضه بعد فيلم "كلب بلدي"، للمشاركة في مسلسل في رمضان، لا يستطيع التصريح باسمه، ليضيف أكرم حسني أنه كان مع نجم كبير، وليعقب خيري رمضان بأن المسلسل كان به عفاريت.

70% من نجاح مسلسل "ريح المدام" يرجع إلى "أكرم"

رجع الفنان أحمد فهمي، نجاح المسلسل إلى زميله وشريكه في العمل أكرم حسني، مشيرًا إلى أن 70% من نجاح مسلسل "ريح المدام" يرجع إلى صديقه الفنان أكرم حسني بسبب دعمه معنويا في فترة كان الجميع يسعى فيها إلى تحطيمه، خاصة بعد انفصاله عن هشام ماجد وشيكو.

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موقف أغضب فريق عمل "ريح المدام" من الثنائي

روى الفنان أكرم حسني قصة "كريزة الضحك" التي تعرض لها مع زميله أحمد فهمي خلال تصويرالمسلسل، واستمرت طوال يوم كامل لدرجة أغضبت فريق العمل والمصورين، مشيرًا إلى أنهم توجهوا إلى فريق العمل بالاعتذار، ولكنه انفجر في نوبة ضحك أخرى، مشددًا على أنهما كررا التوقف عن الضحك عدة مرات لكنهما لم يستطيعا، مما جعل التصوير مهددًا بالإلغاء.

نقل أكرم حسني إلى المستشفى في آخر أيام التصوير

رد أكرم حسني على سؤال الإعلامي خيري رمضان عن شعوره وهو يرى زملاء له يواجهون الإرهابيين والمجرمين، ويعرضون حياتهم للخطر، خاصة بعدما كشف عن عمله السابق كضابط عمليات خاصة في الشرطة، قائلًا بأن كل شخص يرغب في عمله، وكيف يحب أن يكمل حياته، وأن مقدرته على إضحاك الناس ورسم الابتسامة على وجوههم رسالة في ذاتها.

وأيد فهمي ما قاله أكرم حسني، كاشفا عن أن أكرم حسني نقل إلى المستشفى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي.