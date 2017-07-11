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انفراجة أزمة كتاب أدونيس وطرحه في منافذ البيع

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مصراوي Masrawy

انفراجة أزمة كتاب أدونيس وطرحه في منافذ البيع

02:51 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

انفراجة أزمة كتاب أدونيس وطرحه في منافذ البيع

كتبت- نسمة فرج:

قال الكاتب والناقد عبدالحافظ بخيت، مدير عام الإدارة العامة للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن كتاب الشاعر أدونيس تم طرحه في منافذ البيع التابعة للهيئة منذ أسبوع تقريبًا.

وكانت لجنة رسمية اكتشفت قبل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 اختفاء أكثر من مئة نسخة من الكتاب، فتقرر تأجيل عرضه سواء في المعرض أو منافذ البيع التابعة لهيئة قصور الثقافة حتى الانتهاء من التحقيق في الواقعة التي جرى كشفها بعد أن تم ضبط أحد باعة الصحف يعرض الكتاب بأضعاف السعر المحدد رسمياً.

وأضاف مدير عام النشر الهيئة العامة، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن الكتاب يتكون من أربعة أجزاء، ويتم طرحها بسعر 40 جنيهًا.

ويكشف الكتاب وقوع الذهن العربي أسيرًا للماضي لطالما كبل حركته وشوش تفكيره ويسعى الكتاب عبر أجزائه الأربعة؛ للوقوف على حقيقة الصراع الدائم بين الحداثة والتراث، أو بين الثابت والمتحول، والوقوف على الملابسات التي زادت الصراع اشتعالًا.

وتعد هذه الطبعة هي الثانية لبحثه الثابت والمتحول الذي قدمه لنيل درجة الدكتوراه، أهداها الكاتب ودار الساقي للقارئ المصري.

يذكر أن أدونيس المولود 1930 بمدينة جبلة في سورية، يعد من أشهر وأغرز الشعراء العرب إنتاجًا، وأحد الأسماء المتكررة في ترشيحات جائزة نوبل لإسهاماته العديدة في النقد والفكر، والشعر، والترجمة.

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مصراوي Masrawy

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