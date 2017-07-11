الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب العراقي

كتب- محمود مصطفى:

أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، استعداد الأزهر لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء العراقيين عبر المنح الدراسية التي يمكن تقديمها لطلاب العراق، وابتعاث المدرسين والوعاظ، وتدريب الأئمة ضمن برنامج مكثف يتضمن مواجهة الفكر المنحرف.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر بالمشيخة الثلاثاء، الدكتور عبداللطيف الهميم، رئيس الوقف السني العراقي، خلال زيارته الحالية للقاهرة.

ورحب شيخ الأزهر برئيس الوقف السني العراقي، مهنئًا الشعب العراقي بتحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية دعوية تعنى بخدمة أبناء المسلمين في العالم، وتعمل دائمًا على لَمِّ شمل العرب والمسلمين، وترسيخ السلام وثقافة الحوار على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف الهُميم، عن تقديره لدور الأزهر الملموس في نشر الفكر الوسطي للإسلام، مشيدًا بدعم شيخ الأزهر لأبناء العراق وجهوده في نشر السلام الإنساني، مؤكدًا حرص العراق على توثيق العلاقات مع الأزهر والاستفادة من خبراته في مجال مواجهة الفكر المتطرف باعتباره قبلة الإسلام الوسطي وصوته المسموع في كل العالم.