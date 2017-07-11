المحرصاوي لوفد تايلاند: الإرهاب لا يصدر عن المنتسبين للأزهر
المحرصاوي لوفد تايلاند: الإرهاب لا يصدر عن المنتسبين للأزهر
02:51 م الثلاثاء 11 يوليو 2017
العلاقة الوطيدة بين الأزهر وتايلاند
كتب ــ محمود مصطفى:
استقبل اليوم، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايلاندي، سومكيات اسرابيراسيرت، والوفد المرافق له.
وبحث المحرصاوي مع اسرابيراسيرت المعوقات التى تواجه الطلاب التايلنديين الدارسين بالجامعة، وإيجاد حلول جذرية لهم.
وقال المحرصاوى، إن هناك أكثر من 100 دول بالعالم تثق بالأزهر وترسل أبنائها للتعلم بالجامعة، لوسطيته واعتداله وبعده عن التطرف والتشدد.
وأشاد المحرصاوي، بالعلاقة الوطيدة بين الأزهر وتايلاند، منوها إلى أن الطلاب التايلانديين بالجامعة يزيد عددهم على ألفي طالب وطالبة في مراحل الاجازة العالية والماجستير والدكتوراة .
ونوه المحرصاوي إلى أن الإرهاب والتطرف الفكرى لم يخرج من أحد من المنتسبين للأزهر، لأنهم أخذوا العلم على أيدى المتخصصين.
من جانبه، طالب وفد تايلاند بإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب التايلانديين، ووعدهم رئيس الجامعة ببحث الأمر.
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