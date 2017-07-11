أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

02:48 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    ca6ed712ec.jpg

  • عرض 3 صورة

    a8ca3de5d0.jpg

  • عرض 3 صورة

    7b07a71191.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. السيسي: مصر ملتزمة بكشف مُلابسات حادث

الألبوم التالى

بالصور.. : ملتزمة بكشف مُلابسات حادث "ريجيني" وتقديم مرتكبيه

كتب – طه عبيد

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة لتهريب أجهزة تجسس مع راكب قادم من الإمارات، بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات واستخدمها في أغراض التجسس

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الإمارات القادمة من دبي، اشتبه ماجد موسى مدير الحركة فى حقائب أحد المسافرين، وتم عرض الراكب علي ذهني عبدالعظيم مدير الجمرك، الذي أمر بتشكيل فريق لتفتيش حقائب الراكب.

ضم فريق التفتيش كل من: أحمد دراز، ومحمد عزمي طوسون نائبا مدير الجمرك، وأحمد سيد إبراهيم رئيس قسم الجمرك.

وعثر الفريق على 8 ساعات مزودة بكاميرات محظور حيازتها بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات لاستخدامها في أغراض التجسس .

أمر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر الراكب، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

    أخبار

  • خبير سياسي: قطر تدعم الإرهاب لتنفيذ مصالح خاصة بعيدًا عن أمن الدول

    أخبار

  • وزير الطيران يفتتح فرع الأسواق الحرة بمبنى (2) بالمطار

    أخبار

  • "الإعلاميين" تطالب بتشكيل لجنة إعلامية موحدة من الدول المقاطعة لقطر

    أخبار

إعلان

0ed416c6e6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية