بالصور.. ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

كتب – طه عبيد

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة لتهريب أجهزة تجسس مع راكب قادم من الإمارات، بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات واستخدمها في أغراض التجسس

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الإمارات القادمة من دبي، اشتبه ماجد موسى مدير الحركة فى حقائب أحد المسافرين، وتم عرض الراكب علي ذهني عبدالعظيم مدير الجمرك، الذي أمر بتشكيل فريق لتفتيش حقائب الراكب.

ضم فريق التفتيش كل من: أحمد دراز، ومحمد عزمي طوسون نائبا مدير الجمرك، وأحمد سيد إبراهيم رئيس قسم الجمرك.

وعثر الفريق على 8 ساعات مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات لاستخدامها في أغراض التجسس .

أمر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر الراكب، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .