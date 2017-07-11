"زراعة الأقصر": بدء المشروع القومي لتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق

الأقصر- محمد محروس:

أعلن المهندس خالد عبد الراضي المنوفي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن انطلاق مشروع " إحياء البتلو" القومي، لتشغيل الشباب المعني بتربية المواشي، والعمل على توفيرها للمستهلك.

وأضاف "المنوفي"، أن المشروع يستهدف ثلاث فئات من الشباب، الفئة الأولى صغار المربين من الشباب الخريجين من الجنسين بحد أقصى" 20 "رأسًا من الماشية، وتستهدف الفئة الثانية المنشآت الفردية والشركات بأنواعها، أما الفئة الثالثة فخاصة بالجمعيات التعاونية لإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية.

وأكد "وكيل الوزارة" أن مدة القرض خلال دورة التسمين وبحد أقصى عام " قرض قصير الأجل"، مؤكدًا أن الفئات التسليفية للرأس الواحدة تصل قيمة الشراء من 12000 إلى 15000جنيه للرأس، ومحدد تغذية 5000 جنيه للرأس.

كما ناشد المهندس أبوبكر الشاذلي مدير الإنتاج الحيواني بإدارة البياضية، الشباب بسرعة التقدم للمشروع القومي للحفاظ على الثروة الحيوانية وللحد من البطالة، إضافة إلى إشباع السوق المصري باللحوم الحمراء "البتلو".