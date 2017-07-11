غدًا.. "رجال أعمال الإسكندرية" توقع برتوكول تعاون مع "الصناعة"

الإسكندرية – محمد البدري:

توقع جمعية رجال أعمال إسكندرية، غدًا الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، في إطار خطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

صرح بذلك، المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، وقال إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه الجمعية إلى خلق شراكات استراتيجية وتعاون مع الجهات المختلفة لدعم تنافسية إقليم الإسكندرية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الواعدة.

وأضاف في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن هناك أهمية تدفع للتعاون مع التمثيل التجاري المصري لما يمثله من شبكة معلوماتية هائلة ومكاتب منتشرة في جميع الأسواق العالمية تدعم زيادة الصادرات المصرية وتساعد الشركات المصرية على اختراق الأسواق الأجنبية.

وأشار صبري، إلى أن مذكرة التعاون تهدف إلى تنظيم عدد من البعثات التجارية ومعارض دولية، كما يتم التنسيق للحصول على معلومات ودراسات عن أسواق واعدة، لافتًا إلى أن الجمعية تدعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الصادرات، وتعمل بشكل متواز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية صادراتهم إلى الأسواق الواعدة، والتعرف على أهم الأسواق الخارجية من خلال تنظيم بعثات تجارية استكشافية وفرص التبادل التجاري بين البلدان المختلفة في أهم مجالات الاقتصادية.