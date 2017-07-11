نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يمنع زيارة الأسير نائل البرغوثي
نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يمنع زيارة الأسير نائل البرغوثي
02:23 م الثلاثاء 11 يوليو 2017
رام الله (أ ش أ)
قالت أمان نافع زوجة الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي لنادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الصليب الأحمر الدولي، بمنعها من التوجه لزيارة زوجها القابع في سجن "ايشل".
ونقل نادي الأسير في بيان اليوم الثلاثاء عن نافع قولها إن هذا القرار يأتي في ظل منحها تصريح ساري المفعول حتى تاريخ الرابع من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن شقيقته فقط هي من تتمكن من زيارته وبشكل غير منتظم، فيما تحرم سلطات الاحتلال بقية أفراد عائلته من الزيارة.
يُشار إلى أن البرغوثي (60 عاماً) وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، يقضي أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال وهي (37 عاماً)، قضى منها 34 متواصلة.
وكان قد أفرج عنه ضمن صفقة (وفاء الأحرار) أو ما تسمى بصفقة "شاليط" عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عام 2014، ثم أعادت في بداية عام 2017 الجاري حُكمه السابق وهو المؤبد و(18 عاماً)، وذلك بعد أن أصدرت بحقه حُكماً بالسجن الفعلي 30 شهراً.
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